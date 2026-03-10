ESCLUSIVA – Inter manovra sottotraccia per Lobotka | primi contatti e il giocatore…

L'Inter sta lavorando in modo discreto per acquisire Lobotka, con i primi contatti già avvenuti tra il club e il giocatore. La società nerazzurra ha avviato alcune trattative per portare il centrocampista a Milano, seguendo una strategia riservata e senza annunci ufficiali. Il giocatore è al centro delle attenzioni del club, che sta valutando le prossime mosse sul mercato.

Calciomercato Inter. L'Inter si muove in silenzio. E lo fa su un profilo che a centrocampo piace da tempo e che oggi torna d'attualità per un motivo preciso: in estate i nerazzurri potrebbero ritoccare la regia, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Hakan Calhanoglu, scenario che nelle ultime settimane viene dato come sempre più plausibile. ? Secondo quanto risulta a Il Nerazzurro, nelle scorse settimane ci sono stati sondaggi esplorativi con l'entourage di Stanislav Lobotka: non una trattativa avanzata, ma un primo giro di telefonate e disponibilità raccolte per capire margini e condizioni. Il segnale più interessante è che il centrocampista slovacco non avrebbe chiuso la porta: dopo diversi anni a Napoli, l'idea di "cambiare aria" e di provare una nuova sfida è reale.