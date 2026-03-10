Esagitato sui binari alla stazione di Torino Porta Susa nodo ferroviario bloccato per mezz' ora con pesanti ritardi per tutte le linee

Questa mattina, tra le 8:30 e le 9, la circolazione ferroviaria nel nodo di Torino Porta Susa è stata temporaneamente sospesa a causa di un uomo che si trovava sui binari. L’episodio ha causato un blocco di circa trenta minuti, provocando ritardi significativi su tutte le linee che transitano nella zona. La situazione ha coinvolto i treni in partenza e in arrivo nel principale snodo ferroviario della città.

Circolazione bloccata per circa mezz'ora tra le 8,30 e le 9 della mattinata di oggi, martedì 10 marzo 2026, nel nodo ferroviario di Torino a causa di un uomo avvistato sui binari nella zona della stazione di Porta Susa. Numerose le linee che sono state costrette a subire pesanti ritardi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno individuato l'esagitato, che a quanto pare non aveva intenzione di compiere gesti estremi o dimostrativi, e l'hanno portato via. I tecnici di Rfi hanno poi eseguito il monitoraggio di routine con l'eventuale bonifica e le linee sono state riattivate. Purtroppo, per gli utenti e in particolare per i lavoratori pendolari è stato un bel problema. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

