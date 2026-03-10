Domenica mattina nella sala consiliare del municipio di Vignola è stato presentato il ritratto di Ermelina Boschi, nota per il suo passato durante la Resistenza e attualmente come vicesindaca. La cerimonia ha coinvolto presenti e autorità locali che hanno assistito alla scoperta dell’opera dedicata alla figura pubblica. L’evento ha attirato l’attenzione sulla figura di Boschi e sul suo percorso pubblico.

Il ritratto di Ermelina Boschi è stato svelato domenica mattina nella sala consiliare del municipio di Vignola. L’evento, inserito nel calendario della Giornata internazionale della donna, ha riunito autorità locali e regionali per onorare una figura chiave della Resistenza e dell’amministrazione pubblica. Gessica Allegni, assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, ha presenziato alla cerimonia sottolineando il valore storico del gesto. La commemorazione non è solo un atto formale, ma un riconoscimento concreto del ruolo svolto da Boschi nello sviluppo delle politiche sociali del territorio modenese. Dalla campagna alla politica: la traiettoria di una leader. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ermelina Boschi: dalla Resistenza al ruolo di vicesindaca

