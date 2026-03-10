Eredità Agnelli il gip del Tribunale di Rimini archivia la querela contro Moncalvo e Margherita

Il gip del Tribunale di Rimini ha deciso di archiviare la querela presentata dall’avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. La decisione riguarda la richiesta di approfondimento legale avanzata dall’avvocato, senza ulteriori sviluppi giudiziari o contestazioni in corso. La vicenda riguarda questioni legate all’eredità degli Agnelli e alle persone coinvolte.

Secondo il gip, i passaggi contestati dal querelante rientrano nell'esercizio del diritto di critica e non contengono espressioni gratuitamente offensive Il gip del tribunale di Rimini ha disposto l'archiviazione della querela presentata dall'avvocato Luigi Emanuele Gamna contro il giornalista Luigi Moncalvo e Margherita Agnelli. L'ordinanza è stata emessa ieri dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio, che ha respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. La vicenda riguardava presunti contenuti diffamatori contenuti nel libro Agnelli coltelli, pubblicato nel 2022dall'editore Vallecchi, in cui si raccontano le vicende legate alla lunga disputa ereditaria all'interno della famiglia Agnelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

