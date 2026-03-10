La Coppa Carnevale di Viareggio, che da 76 anni ha visto emergere alcuni dei più promettenti giocatori di calcio, quest'anno si trova ad affrontare notevoli difficoltà. Le grandi squadre non partecipano più, lasciando il torneo privo di alcune delle sue principali protagoniste. La mancanza di rappresentanza delle big ha portato a un calo di interesse e di partecipazione, mettendo in discussione il futuro dell'evento.

E via, facciamo i nostalgici. Ve lo ricordate cos’era il Torneo di Viareggio? Ci sono passati tutti. Da Albertosi a Baggio, da Maldini a Lukaku. Recitate l’alfabeto e vi verrà fuori un girotondo di talento. A 76 anni, però, anche il Viareggio rivendica i suoi diritti: quello di sentirsi stanco e quello di chiedere una mano. L’ultima edizione si è aperta all’insegna delle difficoltà. Quattro squadre africane - le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, insieme ai ghanesi del Koforidua - hanno dato forfait per una faccenda di visti. Gli organizzatori si sono mossi in fretta e hanno rattoppato. Così, a completare il quadro delle 24 partecipanti, è entrato il Signa: un secolo di storia, sì, ma pur sempre una squadra di Eccellenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Era una vetrina di futuri campioni, oggi le big non partecipano: chi ha ammazzato il torneo di Viareggio

