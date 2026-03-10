Epatologo Carbone | In colangite biliare primitiva farmaci efficaci anche su prurito

Un epatologo ha dichiarato che i farmaci usati per trattare la colangite biliare primitiva sono efficaci anche nel ridurre il prurito associato alla malattia. In passato, il focus principale era sul miglioramento degli esami ematici, con l’obiettivo di aumentare la sopravvivenza dei pazienti. La sua affermazione arriva in un momento di attenzione crescente sulla gestione dei sintomi di questa condizione.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "Storicamente abbiamo trattato la colangite biliare primitiva puntando al miglioramento degli esami ematici, il quale si traduce in un miglioramento della sopravvivenza dei nostri pazienti. Quando però questi ci chiedevano un trattamento anche per i sintomi, come il prurito, avevamo le armi spuntate. Oggi abbiamo invece delle nuove terapie che ci permettono sia di rallentare la progressione di malattia - riducendo auspicabilmente la necessità di ricorrere al trapianto di fegato - sia di trattare" i sintomi importanti come "il prurito". Lo ha detto Marco Carbone, professore di Gastroenterologia... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Epatologo Carbone: "In colangite biliare primitiva farmaci efficaci anche su prurito" Articoli correlati Leggi anche: Farmaci, ok Aifa a rimborso di seladelpar per colangite biliare primitiva Leggi anche: Per il morbo di Crohn nuovi farmaci sempre più efficaci