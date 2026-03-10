Enrico Tiero | processo con rito immediato il prossimo 3 giugno

Il prossimo 3 giugno, il consigliere regionale Enrico Tiero sarà giudicato con rito immediato. Dallo scorso ottobre è ai domiciliari ed è indagato per corruzione. L’accusa riguarda presunti favori a diversi imprenditori locali. Il procedimento si svolgerà in tempi rapidi, senza ulteriori passaggi preliminari. Tiero dovrà rispondere delle accuse davanti al tribunale competente.

Il gip ha accolto la richiesta della procura e fissato l'udienza davanti al tribunale di Latina. Intanto si attende la nuova discussione davanti al Riesame sui domiciliari Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario ha accolto la richiesta di rito immediato avanzata dalla procura e l'udienza è stata già fissata. Il politico di Fratelli d'Italia comparirà il prossimo 3 giugno direttamente davanti al primo collegio penale del tribunale di Latina.