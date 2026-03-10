Enorme spreco d’acqua a Sant’Angelo in Panzo

A Sant’Angelo in Panzo si è verificato un grave spreco d’acqua che ha causato disagi alla viabilità, trasformando la strada in un vero e proprio torrente. L’incidente ha portato a un intenso rilascio di acqua, creando situazioni di disagio per i residenti e il traffico locale. La perdita di acqua si è protratta per un certo tempo prima che fosse ripristinata la situazione.

ASSISI – Uno spreco d'acqua che risulta intollerabile e che crea anche disagi visto che ha trasformato la strada in un torrente. Per tacere del luogo. La perdita riguarda l' acquedotto di Panzo Alto, con l'acqua che finisce per sversare su proprietà private e sulla strada – via Sant'Angelo in Panzo - che viene utilizzata dagli abitanti della zona. Siamo alle porte di Assisi, poco dopo lo Stadio degli Ulivi, ai piedi del Subasio, zona di pregio ambientale e anche storico. "Sono giorni e giorni che abbiamo a che fare con questa perdita – dicono i residenti della zona -. Sono state fatte le segnalazioni come da prassi, ma l'abbondante flusso di acqua continua a fuoriuscire giorno e notte e nessuno è intervenuto.