Bari piange la scomparsa improvvisa del professor Ennio Triggiani, che aveva 77 anni. Figura molto nota in città, Triggiani era considerato un punto di riferimento nel suo settore. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i cittadini e le persone che lo conoscevano. La città si trova ora a dover affrontare il vuoto lasciato dalla sua assenza.

La città di Bari ha perso una delle sue figure più autorevoli con la scomparsa improvvisa del professor Ennio Triggiani. L’accademico, docente di diritto europeo all’Università di Bari, è deceduto a 77 anni lasciando un vuoto profondo nella comunità scientifica e civile locale. L’ex preside della facoltà di Scienze Politiche era noto non solo per l’insegnamento, ma anche per il suo passato politico attivo nella Provincia e nel Comune di Bari. Il sindaco Vito Leccese ha definito la perdita come irreparabile, sottolineando il ruolo fondamentale che il professore ha avuto nel promuovere i valori dell’Unione Europea tra i cittadini. Una carriera accademica al servizio della conoscenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ennio Triggiani: 77 anni, un vuoto per Bari

Articoli correlati

Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani: "Lascia impronta indelebile nella comunità"Docente di Diritto europeo, in passato preside della facoltà di Scienze politiche, aveva 77 anni.

Bari: il vuoto al Welfare e la scelta di Cavone per la GiuntaLa macchina amministrativa del Comune di Bari si trova in una fase di attesa strategica, con la carica di assessore al Welfare ancora vacante dopo...

Contenuti utili per approfondire Ennio Triggiani

Discussioni sull' argomento Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani: Lascia impronta indelebile nella comunità; Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani: 'Lascia impronta indelebile nella comunità'.

Morto il professor Ennio Triggiani, maestro del diritto europeo e protagonista della politica bareseLa notizia è arrivata durante il Consiglio comunale: è morto, a 78 anni, il professor Ennio Triggiani. Il sindaco ha interrotto i lavori, ha dato comunicazione del decesso e l’aula si è zittita. Non e ... alphabetcity.it

Bari piange il professor Ennio Triggiani, docente di diritto dell’Unione Europea: aveva 78 anniCordoglio è stato espresso anche dal Partito Democratico della Puglia. Il segretario regionale Domenico De Santis ha ricordato Triggiani come «un punto di riferimento per il mondo universitario e per ... giornaledipuglia.com

Bari piange il professor Ennio Triggiani, docente di diritto dell’Unione Europea: aveva 78 anni La città di Bari piange la scomparsa del professor Ennio Triggiani, autorevole esponente del mondo accademico barese, morto all’età di 78 anni. Docente di dirit - facebook.com facebook