Giorgia Meloni ha deciso di sospendere temporaneamente la tassazione sul carbone, in un momento di tensione internazionale e di crisi energetica. La mossa arriva in un contesto di instabilità sui mercati e di preoccupazioni legate alla disponibilità di risorse energetiche. La decisione è stata annunciata mentre il governo monitora attentamente la situazione globale e le ripercussioni sul settore energetico.

Tempo di guerra. Tempo di paure sui mercati e sul mercato dell'energia. E così ecco che Giorgia Meloni gioca le sue carte. In vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e alla luce dei più recenti sviluppi in Medio Oriente, il presidente del Consiglio Meloni, il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever hanno ospitato una riunione in videoconferenza del gruppo di lavoro informale sui temi della competitività europea, inaugurato in occasione del ritiro dei Leader ad Alden Biesen dello scorso 12 febbraio. Insieme a Italia, Germania e Belgio, hanno preso parte alla videoconferenza la Commissione europea, Austria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovenia, Svezia e Slovacchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Energia, la mossa di Giorgia Meloni: stop temporaneo alla tassazione sul carbone

Articoli correlati

Energia, il Governo conferma lo stop all’utilizzo del carboneIl Governo conferma l’impegno a proseguire nel processo di transizione energetica e a superare definitivamente il carbone come fonte per la...

Pensionati frontalieri, passa l'ordine del giorno di Beatriz Colombo. "Verso lo stop alla doppia tassazione"Un passo storico verso l'equità fiscale per i lavoratori a riposo della zona di confine.

Tutto quello che riguarda Giorgia Meloni

Temi più discussi: Meloni chiama Eni e Snam sull’energia. Armi, basi: il conflitto visto dall’Italia; Benzina, la mossa della premier Meloni: Allo studio il taglio delle accise; Crisi energetica: il G7 valuta lo sblocco delle riserve e l’Italia prepara un decreto anti-rincari; Giorgia Meloni: Non siamo in guerra, non vogliamo entrarci. Poi le basi, gli aiuti, il diritto, il petrolio...

Benzina, Meloni apre alle accise mobili per frenare i prezzi: «Combattiamo speculazione»Una guerra nella guerra, quella contro le speculazioni e i rincari di energia, carburanti e generi alimentari, che il governo intende affrontare. E lo fa ... msn.com

Meloni vuole le accise mobili ma il decreto in Cdm slitta. I conti del Mef e la cabina di regia al MimitIl governo vuole accelerare sulle misure per abbassare i prezzi dei carburanti (ma il pacchetto non dovrebbe essere discusso nel Consiglio dei ministri in programma oggi). Potrebbe saltare anche il Pi ... ilfoglio.it

I prezzi dei carburanti schizzano e Giorgia Meloni inonda il web con annunci e video strappalacrime. La sentiamo promettere: "interverremo", "tasseremo gli extraprofitti", rigorosamente al futuro. Ma alla prova dei fatti perde la faccia, perché anche oggi non mu x.com

Avete visto il video di @giorgiameloni 13 minuti di bugie, auto giustificazioni e inesattezze che dimostra quanto stanno iniziando ad avere paura del risultato del Referendum. Nel 2016 riuscimmo a dire NO alla riforma antidemocratica del PD di Renzi and co facebook