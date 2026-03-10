Enel ha acquistato oltre 35 milioni di azioni tra il 2 e il 6 marzo 2026, spendendo circa 338 milioni di euro. La società ha comunicato ufficialmente questa operazione, che fa parte di una strategia di riacquisto azioni volta a restituire valore agli azionisti. L’operazione si inserisce in un programma di buyback in corso.

La società elettrica ha proceduto all'acquisto di oltre 35 milioni di titoli tra il 2 e il 6 marzo 2026, confermando la volontà di restituire valore agli investitori. Questa operazione, eseguita a un prezzo medio ponderato di circa 9,51 euro per azione, rappresenta un passo concreto nell'esecuzione del programma approvato dall'assemblea del maggio precedente. L'acquisto ha coinvolto 35.580.938 azioni proprie, generando un controvalore totale che sfiora i 338,51 milioni di euro. Il movimento si inserisce in una strategia più ampia volta a integrare la distribuzione dei dividendi con un ritorno aggiuntivo sul capitale investito dagli azionisti. Il peso dell'operazione nel portafoglio societario.

© Ameve.eu - Enel: 35 milioni di azioni riacquistate, 338 milioni

