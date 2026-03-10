Empoli è finita con Dionisi | ufficiale l’esonero! Individuato il suo successore

L’Empoli ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Dionisi, che non ricoprirà più il ruolo sulla panchina del club toscano. La società ha comunicato di aver individuato il nuovo allenatore, che prenderà il suo posto. La decisione riguarda il futuro sportivo della squadra, che milita in Serie B. Nessun dettaglio sui motivi alla base di questa scelta è stato reso noto.

L'Empoli aspetta la risoluzione di Fabio Caserta col Bari. Pronto un contratto fino al 2027: intesa di massima già raggiunta. Gabriele Cioffi resta il Piano B ma defilato. Domani la nomina del nuovo allenatore.

