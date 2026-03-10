Emma Delsanto stacca il biglietto per la finale di ’Sanremo NewTalent’

Emma Delsanto, giovane cantante, ha acquistato il biglietto che la porterà alle finali nazionali dell’edizione estiva di ’Sanremo NewTalent’. La partecipante ha superato le selezioni regionali e si prepara ora a confrontarsi con altri talenti provenienti da diverse zone del paese. La sua presenza alle finali è stata confermata dopo aver ottenuto il risultato necessario nelle fasi preliminari.

La giovane cantante Emma Delsanto ha conquistato il posto alle finali nazionali dell'edizione estiva del ' Sanremo NewTalent '. Dopo la sua esibizione di febbraio all'edizione invernale del contest, a cui hanno partecipato 250 cantanti, la sedicenne spezzina è stata selezionata tra i finalisti che a settembre saliranno sul palco di Rimini. Sanremo NewTalent è il concorso canoro dei talenti emergenti e dà la possibilità di farsi notare e iniziare un percorso di visibilità nel mondo della musica e della canzone. L'edizione riminese, nella discoteca l'Altromondo Studios, vedrà i partecipanti impegnati per quattro giornate di divertimento, prove, riprese televisive, servizi fotografici e masterclass formative.