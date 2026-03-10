emma da baranzate ai mondiali di karate in lituania dopo le medaglie in portogallo

Emma, originaria di Baranzate, ha partecipato ai Mondiali di karate in Lituania dopo aver conquistato medaglie in Portogallo. La giovane atleta ha mostrato impegno e determinazione nel suo percorso sportivo, portando a casa risultati importanti. La sua presenza alla competizione internazionale testimonia il suo talento e la crescita nel settore del karate.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All'Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano.

