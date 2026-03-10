Emiliani firma la rimonta del Faventia Il Marina va ko
Emiliani segna due volte e guida la vittoria del Faventia contro il Santagata Sport con il punteggio di 4-2. La partita si conclude con la rimonta della squadra di casa, che mantiene il primo posto nel girone M di Categoria, ora con tre punti di vantaggio sul Mezzano. Il match si è svolto in una giornata di sole, davanti a un pubblico numeroso.
Una doppietta di Tommaso Emiliani (nella foto) consente alla Vis Faventia di battere 4-2 in rimonta il Santagata Sport e di restare al comando del girone M di Categoria a +3 sul Mezzano. Nel girone N cade il Marina, 1-2 con lo Sporting Predappio che, vincendo il recupero, potrebbe arrivare a -2 dalla capolista. Seconda Categoria (21ª giornata). Girone M: B. Tuliero-Giov. Santerno 0-2, Lugo-S. Imolese 3-1, P. L. Reda-Bagnara 0-0, R. Voltanese-Brisighella 3-1, Riolese-Vita 1-0, S. Rocco-Mezzano 2-3, Vis Faventia-Santagata Sport 4-2. Classifica: Vis Faventia 51; Mezzano 48; Riolese 43; Giov. Santerno 32; R. Voltanese, S. Imolese, B. Tuliero 28; Lugo, Santagata Sport, Brisighella 27; S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
