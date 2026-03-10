Emergenza Marche | +370 euro al mese lavora nei PS

La Giunta regionale delle Marche ha approvato due delibere che aumentano le indennità per il personale dell’emergenza sanitaria, con un incremento massimo di 370 euro al mese. La decisione riguarda i lavoratori che operano nei pronto soccorso e nelle strutture di emergenza della regione. La misura mira a riconoscere il ruolo svolto dal personale durante le situazioni di emergenza.

La Giunta regionale delle Marche ha approvato due delibere che innalzano le indennità per il personale dell’emergenza sanitaria, garantendo fino a 370 euro aggiuntivi al mese. Questa decisione, presa martedì 10 marzo 2026, riconosce lo sforzo dei professionisti nei pronto soccorso e nella rete del 118, dove la pressione operativa è massima. L’aumento si traduce in un incremento di 65 euro per ogni turno di dodici ore per i medici, mentre infermieri e altre professioni sanitarie vedranno crescere la loro retribuzione mensile fino a 370 euro. Anche gli operatori socio-sanitari (OSS), i tecnici e gli autisti soccorritori riceveranno un beneficio che raggiunge i 277,50 euro mensili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

