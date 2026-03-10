Elezioni Puntiroli Cervia Più propone un bonus nascita di 3mila euro per ogni bambino

Enea Puntiroli, candidato sindaco di Cervia Più, propone un bonus di 3.000 euro per ogni figlio nato, con l’obiettivo di rendere Cervia una città più favorevole alle famiglie. Il piano mira a incentivare le giovani coppie, che spesso rinunciano ad avere figli o sono costrette a lasciare la città, attraverso un sostegno economico dedicato.

"Cervia deve diventare la città dove costruire una famiglia è possibile, sostenibile e naturale". Da qui parte il piano presentato da Enea Puntiroli, candidato sindaco della lista civica Cervia Più per incentivare le giovani coppie che spesso "rinunciano ad avere figli o sono costrette a lasciare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

