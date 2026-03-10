Elezioni provinciali Avs dichiara sostegno di Nardone e fiducia a termine per Menna alla presidenza

L'Associazione verde e sinistra (Avs) ha annunciato il proprio sostegno al candidato civico Roberto Nardone, vicesindaco di San Vito Chietino, per le prossime elezioni provinciali del 15 marzo. La stessa organizzazione ha anche espresso fiducia temporanea nella candidatura di Menna alla presidenza della provincia, confermando così il proprio schieramento per questa tornata elettorale.

Alleanza verdi e sinistra ribadisce la necessità di avviare, subito dopo le elezioni comunali di Chieti, una verifica politica puntuale sul futuro dell'amministrazione provinciale Il candidato civico Roberto Nardone, vicesindaco di San Vito Chietino, sarà sostenuto anche da Alleanza verdi e sinistra (Avs) alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in programma domenica 15 marzo."Si tratta di una scelta importante su un candidato capace di rappresentare le istanze della Costa dei trabocchi, promuovendo la tutela ambientale, la difesa del paesaggio, la prevenzione dei rischi e uno sviluppo sostenibile in grado di valorizzare le...