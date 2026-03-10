Elena ragazza scomparsa a Foggia | ricerche ancora in corso nei vasconi e nelle campagne foggiane

Le forze dell'ordine continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza rumena di 21 anni scomparsa a Foggia dal pomeriggio del 2 marzo. Le operazioni si concentrano nei vasconi e nelle campagne della zona, dove sono stati svolti diversi sopralluoghi. La ragazza non è stata ancora trovata e le ricerche sono ancora in corso.

Continuano incessantemente le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza rumena di 21 anni di cui non si sono perse le tracce dal pomeriggio dello scorso 2 marzo, quando una sua amica, anche lei rumena, ha denunciato la scomparsa negli uffici della Questura di Foggia. Da quel momento sono state messe in campo squadre interforze attivate dalla Prefettura per cercare la giovane donna scomparsa. Ricerche che si starebbero concentrando su un lembo di terra di appena tre chilometri, tra Foggia e San Severo, nelle campagne lungo la Statale 16, fino a Borgo La Rocca dove lavoravano le ragazze e dove, la sera della scomparsa, la polizia, lungo la strada ha ritrovato il cellulare della ragazza.