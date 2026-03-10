Elba | bambino di 3 anni rianimato elisoccorso verso

Un bambino di tre anni ha avuto un grave malore nella scuola dell’infanzia di Capoliveri, sull’isola d’Elba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno stabilizzato il giovane prima di trasportarlo in elicottero verso una struttura sanitaria. La situazione è ancora in fase di gestione, mentre i dettagli sull’accaduto non sono stati comunicati.

Un bambino di tre anni ha subito un grave malore alla scuola dell’infanzia di Capoliveri, sull’isola d’Elba. Il piccolo è stato rianimato sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale di Grosseto tramite elisoccorso. L’incidente si è verificato martedì 10 marzo 2026 durante la pausa pranzo, quando il piccolo ha improvvisamente perso conoscenza. I volontari della Misericordia di Porto Azzurro sono intervenuti immediatamente per eseguire le manovre di rianimazione necessarie al recupero delle funzioni vitali del bambino. L’intervento immediato dei soccorritori. La reazione rapida dei soccorritori ha fatto la differenza tra una situazione critica e un esito positivo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

