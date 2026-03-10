Effetto Derby | il Milan blinda Allegri e disegna il nuovo modello Manager

Il Milan ha rafforzato la posizione di Allegri, confermando il suo ruolo di allenatore, mentre il presidente del club ha annunciato un nuovo modello di gestione. Durante un incontro a Milano, è stato deciso di seguire una strategia diversa nel management, con l’obiettivo di rendere più stabile l’organizzazione. La vittoria nel derby ha segnato anche un momento di consolidamento per le decisioni prese dai vertici societari.

Il blitz milanese di Gerry Cardinale non ha soltanto portato in dote la vittoria nella stracittadina, ma ha cristallizzato una svolta strutturale nei vertici del Milan. La serata di grazia di Massimiliano Allegri contro l’Inter ha dissipato le nubi sul futuro, rendendo palese alla proprietà statunitense quanto il tecnico livornese sia l’architrave su cui poggiare il progetto sportivo dei prossimi anni. Con la qualificazione in Champions League ormai blindata, il sodalizio rossonero è pronto a esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto fino al 2028, ma la vera novità risiede nella metamorfosi del ruolo dell’allenatore: il club intende trasformare Allegri in un manager di stampo anglosassone. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Effetto Derby: il Milan blinda Allegri e disegna il nuovo modello “Manager” Articoli correlati Leggi anche: Il Derby della Madonnina in trincea: Allegri blinda il Milan per l’assalto scudetto Leggi anche: Effetto derby: Milan, rimonta Scudetto possibile? Allegri punta alla Champions League, ma … Aggiornamenti e contenuti dedicati a Effetto Derby Temi più discussi: Il calendario, l’effetto derby, la rosa: perché il Milan può credere nella rimonta scudetto; L’Effetto Ramos sul Derby della Madonnina: Modri? porta lo spirito del capitano per battere il Milan; Il Milan vince il derby grazie a Estupinan: l'Inter resta a +7 in classifica; Napoli, ora pazza idea scudetto: il calendario sorride agli azzurri e al Milan. Inter, la società si stringe attorno a Chivu dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: ieri la riunione ad Appiano! Il retroscenaL’Inter riparte dopo il ko nel derby con la necessità di ritrovare subito compattezza, energia e lucidità. La sconfitta contro il Milan ha lasciato scorie pesanti non tanto per la classifica, dove il ... calcionews24.com Derby vinto dal Milan: non si placano le polemiche per il rigore non dato all’InterIl giorno dopo non si placano le polemiche per quanto avvenuto nei minuti finali del derby di Milano vinto dal Milan domenica. I social sono zeppi di proteste di tifosi che accusano platea e stampa di ... lavocedivenezia.it Oggi siamo belli come la figlia di Steve Jobs! Effetto #derby #Milan #MilanInter #MilanInter #Allegri - facebook.com facebook Il calendario, l’effetto derby, la rosa: perché il Milan può credere nella rimonta scudetto x.com