edifici pubblici arriva la scheda tecnica digitale

Nella provincia di Monza e Brianza circa mille edifici pubblici potrebbero essere coinvolti nei prossimi anni in interventi di riqualificazione progettati con un nuovo sistema digitale chiamato “ Bim ”. L’acronimo sta per “Building information modeling”, in pratica una sorta di scheda tecnica digitale che contiene tutte le informazioni sull’immobile: progetto, materiali, impianti e interventi di manutenzione. Si tratta soprattutto di scuole, strutture sanitarie e uffici pubblici. A mettere in luce il dato è Fervo, realtà italiana con sede a Nova Milanese, attiva nella gestione intelligente e sostenibile del parco immobiliare, che analizza l’impatto organizzativo e operativo della nuova disciplina sulla gestione degli edifici della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

