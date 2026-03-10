Econauti è un nuovo marketplace dedicato alle esperienze green. La piattaforma permette di prenotare attività legate alla natura, come escursioni, workshop e soggiorni eco-sostenibili. Negli ultimi anni, sempre più persone cercano di vivere a contatto con l'ambiente in modo autentico e rispettoso. La crescita di questa piattaforma riflette questa tendenza, unendo tecnologia e natura in modo semplice e immediato.

Negli ultimi anni è cresciuto il desiderio di vivere la natura in modo autentico. Sempre più persone cercano esperienze all’aria aperta, lontane dal traffico urbano e immerse nel verde. Passeggiate nei boschi, escursioni guidate, attività di benessere nei parchi e percorsi di scoperta del territorio sono diventati momenti preziosi per chi vuole riconnettersi con l’ambiente. In Campania questo fenomeno sta trovando una risposta concreta grazie a Econauti, la piattaforma digitale che mette in contatto chi offre attività nella natura con chi desidera viverle. Nato come progetto innovativo per valorizzare il patrimonio ambientale regionale, Econauti ha inizialmente arricchito l’esperienza dei visitatori in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, come l’Oasi WWF Parco degli Astroni e il Parco del Grassano. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Econauti: il marketplace delle esperienze green cresce

