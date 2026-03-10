Un nuovo volume pubblicato da Polistampa nella collana dell’accademia La Colombaria mette in luce le donne forti, intelligenti e coraggiose del Medioevo. Il libro si concentra su figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia di quel periodo, offrendo un’analisi dettagliata delle loro vite e delle loro imprese. La pubblicazione si rivolge a chi vuole conoscere meglio il ruolo delle donne in epoca medievale.

A donne forti, intelligenti e coraggiose protagoniste della nostra storia è dedicato il volume Il genio femminile nel Medioevo, pubblicato da Polistampa nella collana curata dall’accademia fiorentina La Colombaria. Il libro a cura di Beatrice Paolozzi Strozzi e Michela Pereira sarà presentato domani alle 16.30 a Palazzo Datini dalle stesse curatrici, in dialogo con Carla Lomi e Chiara Marcheschi; ci sarà anche il professor Guido Chelazzi, il presidente della Colombaria. I contributi restituiscono in forma scritta gli interventi delle conferenze dedicate a Il genio femminile nel Medioevo che si sono tenute nel 2024 a La Colombaria in memoria di Chiara Frugoni (foto), medievista scomparsa nel 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il genio femminile nel Medioevo. Donne forti, intelligenti e coraggiose

