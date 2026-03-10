Il Comune di Porto Recanati ha annunciato tramite un avviso pubblico l’apertura dei termini per richiedere il voucher idrico 2026, un’agevolazione destinata alle famiglie che prevede uno sconto sulla bolletta dell’acqua. Le famiglie interessate possono presentare domanda per ottenere questa agevolazione, che riguarda la fornitura idrica nel territorio comunale. La richiesta può essere presentata entro i termini stabiliti dall’ente.

Con un avviso pubblico, il Comune di Porto Recanati ha aperto i termini per chiedere il voucher idrico 2026, ossia un’agevolazione rivolta alle famiglie e che prevede uno sconto sulle bollette per la fornitura d’acqua. In tutto, ci sono 6.270 euro a disposizione. "Gli aventi diritto riceveranno dal gestore del servizio uno sconto sull’importo della prima bolletta, emessa entro il 31 marzo – si legge nell’avviso pubblico –. I requisiti essenziali: essere residenti a Porto Recanati e intestatari di utenze domestiche con regolare contratto, e avere un Isee non superiore a 20mila euro. Nel caso di una famiglia composta da 5 o più persone, il limite Isee è di 30mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - "Ecco gli sconti sulla bolletta idrica"

