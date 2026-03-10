EA FC 26 Showcase, la versione gratuita del videogioco, è ora disponibile anche in Italia dopo aver riscosso successo in Messico, Colombia ed Emirati Arabi Uniti. La modalità permette ai giocatori di provare alcune funzionalità del titolo senza costi, offrendo un’opportunità di testare il gioco prima di decidere se acquistarlo. La sua uscita ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi.

Dopo il successo ottenuto in Messico, Colombia ed Emirati Arabi Uniti, la versione gratuita di EA FC 26 debutta anche dalle nostre parti: scopriamo di cosa si tratta e perché potrebbe valere la pena dargli un’occasione. Ovviamente questo era possibile solo offrendo due modalità di gameplay, ed in effetti queste sono presenti, ma la verità è che nessuna delle due soddisfa pienamente i giocatori. Quella tradizionale è gravata da bug e problematiche che sono ampiamente conosciute dal pubblico – alcune delle quali sono anche diventate dei meme – mentre quella più “simulativa” non è sufficientemente curata da risultare soddisfacente per i giocatori più esigenti. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - EA FC 26 Showcase è disponibile anche in Italia gratuitamente: di cosa si tratta e perché provarlo

Articoli correlati

EA Sport FC 26 si conferma partner della eSerie A Goleador 2026: 16 team si sfideranno per lo scudetto e la qualificazione in ChampionsL’annuncio ufficiale è stato dato solo poche ore fa, la eSerie A Goleador 2026 è pronta al via e sposa ancora una volta EA Sport FC come partner per...

Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Velocità Di Gambe Elenco Giocatori Ed Obiettivi

HOW TO GET FC 26 AHEAD OF TIME EARLY ACCESS FC 26 FREE TRIAL 10 HOURS EA PLAY #fc26

Contenuti utili per approfondire EA FC 26 Showcase è disponibile anche...

EA Sports FC 25 Showcase disponibile su PC e console, vediamo i contenuti di questa versione di prova gratuitaPoche ore fa Electronic Arts ha pubblicato EA Sports FC 25 Showcase, una sorta di demo dell'ultimo episodio della serie per PC e console PlayStation e Xbox che include una selezione di contenuti a ... multiplayer.it

EA FC 26 Showcase gratis in Italia: c'è anche la Roma nella 'demo estesa' per PC e consoleFinalmente, versione gratis di EA Sports FC 26 arriva anche in Italia: Electronic Arts lancia ufficialmente la 'demo estesa' del simulatore calcistico, un'edizione che consente ai fan vecchi e nuovi ... everyeye.it