Alcaraz ha commentato la sua esperienza nei match contro Federer, affermando che affrontare lo svizzero ogni volta è stancante e che sente di avere un bersaglio sulla schiena. Ha inoltre dichiarato che Federer gioca a un livello incredibile, e che la sfida è spesso molto intensa e impegnativa. Le parole del giocatore riflettono la fatica di confrontarsi con uno dei più grandi tennisti della storia.

“È stancante giocare contro Roger Federer a ogni turno. A volte mi sembra che stiano giocando a un livello davvero folle”. Carlos Alcaraz batte con tanta fatica Arthur Rinderknech e vola agli ottavi di finale di Indian Wells. Una partita complicatissima per lo spagnolo, che ha dovuto tirare fuori il meglio di sé, vincendo in tre set contro un avversario che per un set e mezzo ha giocato un grandissimo tennis. E proprio questo è stato un tema della conferenza stampa del murciano, che ha sottolineato come contro di lui tutti si esprimano al meglio, portandolo sempre al limite e quindi a sprecare sempre tante energie. “Non so se la sto vivendo nel modo giusto, ma ho sempre la sensazione che succeda sempre contro di me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stancante giocare contro Federer ogni turno. Sento di avere un bersaglio sulla schiena”: la polemica di Alcaraz

