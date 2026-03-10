E se ora lontano un’altra voce esiste | il documento girato in Umbria arriva in sala

Firmato da Massimo Selis, autore del soggetto e della sceneggiatura con l’umbra Belinda Bruni. L'uscita in sala a tour, la prima proiezione a Perugia mercoledì 11 marzo Arriva in sala a tour “E se ora, lontano - un’altra voce esiste”, il documentario firmato da Massimo Selis, autore del soggetto e della sceneggiatura con l’umbra Belinda Bruni, e realizzato dalla sarda Phausania Film (casa di produzione indipendente nata nel 2022, distribuzione Emerafilm) con il patrocinio del Comune di Perugia, un film interamente ambientato in Umbria che nasce per dare voce ai giovani. La proiezione nel comune capoluogo umbro, che aprirà il tour nazionale, è fissata per domani, mercoledì 11 marzo, al Cinema Méliès. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

"E se ora, lontano – un'altra voce esiste": il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italiane

Anteprima nazionale per "E se ora, lontano un'altra voce esiste"
PERUGIA – Proiezione speciale domani sera al cinema Méliès dove alle 21 sarà presentato in anteprima nazionale, alla presenza degli autori, il...

Discussioni sull' argomento Esce in sala E se ora, lontano un'altra voce esiste. La voce inedita dei giovani; Note di regia di E Se Ora, Lontano - Un'Altra Voce Esiste

