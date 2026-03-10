Arezzo, 10 marzo 2026 – "È scandaloso che il Liceo Scientifico 'Varchi' di Montevarchi venga trasformato nell’ennesima passerella elettorale a senso unico per il Partito Democratico. Spacciare per 'educazione civica' un monologo dell’Onorevole Bonafè, senza alcuno spazio per il confronto o il contraddittorio, è un insulto all'intelligenza degli studenti e alla neutralità che l’istituzione scolastica dovrebbe garantire." Lo dichiara in una nota durissima la Vice Coordinatrice Regionale della Lega Giovani Toscana e Segretario di Sezione locale, Gemma Peri. "Parlare di Europa e sfide globali invitando esclusivamente un esponente dem non è informazione: è indottrinamento puro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

