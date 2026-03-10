È polemica sul nuovo centro sportivo di Cambiasso a Milano Giungi | Un diluvio di cemento mancano campi da calcio

Nel Consiglio comunale di Milano si discute del progetto di riqualificazione del centro sportivo Gaslini, un'area ex interista. La proposta prevede interventi di edilizia che hanno suscitato reazioni critiche, in particolare da parte di un consigliere che ha definito il piano un «diluvio di cemento» e ha sottolineato l’assenza di campi da calcio. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sull’impatto sulla struttura sportiva esistente.

Polemica in Consiglio comunale a Milano per il progetto di riqualificazione del centro sportivo 'Gaslini' dell'ex interista Esteban Cambiasso. Alessandro Giungi (Pd): "Commissioni, Municipio 8 e assessore Bertolè contrari, ma per la Giunta c'è interesse pubblico".