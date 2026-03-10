In Puglia, si discute di un possibile aumento delle tasse per famiglie e imprese, così come di un incremento del ticket farmaceutico. Queste proposte vengono avanzate nonostante si accusino carenze nei servizi pubblici e la mancanza di interventi efficaci in settori chiave. La questione ha suscitato critiche da più parti, evidenziando tensioni tra le decisioni politiche e le esigenze dei cittadini.

"È paradossale che oggi in Puglia si vogliano aumentare le tasse a famiglie e imprese o si voglia incrementare il ticket farmaceutico per non aver dato servizi e per continuare a non fornirne" La dichiarazione del dottor Potito Salatto, presidente di Confindustria Puglia e Confindustria FoggiaTroppo facile aumentare le tasse e l'addizionale IRPEF regionale per tentare di coprire un disavanzo sanitario di oltre 300 milioni di euro. Vorrei far notare al presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e al suo assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, senza alcuna inutile polemica, che negli ultimi 20 anni il centrosinistra ha governato la nostra regione, mettendo in pratica per l'offerta e la gestione sanitaria indirizzata ai cittadini e alle cittadine pugliesi la sola politica dei tagli.

