Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ex concorrenti di Temptation Island 2025, sono diventati genitori. La coppia ha annunciato la nascita del loro figlio, Gabriel, nato lo scorso 8 marzo. Dopo aver partecipato alla trasmissione, hanno deciso di vivere separatamente. La notizia è stata comunicata attraverso i canali social dei due ex protagonisti.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori; i due ex partecipanti all’edizione 2025 di Temptation Island, dopo la quale hanno deciso di uscire separati, hanno annunciato la nascita del piccolo Gabriel, venuto al mondo lo scorso 8 marzo. Pur non essendo più una coppia i due sono rimasti uniti in occasione del parto, come testimoniano le prime foto pubblicate su Instagram dalla ragazza. Barrile aveva scoperto di essere incinta proprio poco dopo la fine del reality a cui ha partecipato con l’allora fidanzato. Dopo aver deciso di uscire sola dal programma, a causa dell’avvicinamento del personal trainer a una delle “tentatrici”, i due avevano provato a darsi una nuova occasione fuori, ma anche questo tentativo è naufragato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - È nato il figlio di Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ex di Temptation Island

