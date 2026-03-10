È morto Dot Rotten il musicista e produttore era una figura di spicco della scena grime britannica

Il mondo della musica piange la scomparsa di Dot Rotten, musicista e produttore britannico noto per il suo ruolo importante nella scena grime. È deceduto all’età di 37 anni. La sua morte ha suscitato molta attenzione tra fan e colleghi, che ricordano il suo contributo al genere. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sulla causa o le circostanze del decesso.

Mondo della musica in lutto. È morto a 37 anni il musicista e produttore Dot Rotten, figura di spicco della scena grime britannica. La notizia della morte, confermata dalla famiglia alla BBC, non è stata accompagnata da dettagli sulle circostanze, anche se alcuni media online suggeriscono che si trovasse in Gambia al momento del decesso. Il vero nome era Joseph Ellis, Dot Rotten ha sviluppato uno stile musicale riconoscibile per il mix tra ritmi duri e melodie emotive, collaborando con artisti del calibro di Chip, D Double E, Cher Lloyd ed Ed Sheeran. Il successo commerciale è arrivato nel 2012 con il singolo “Overload”, che raggiunse la Top 20 britannica e che Ellis descrisse come ispirato dalla sua esperienza personale con una grave depressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ho commesso degli errori, ora tratto la mia carriera come un secondo figlio. E questo è un giuramento a cui mi impegno come un voto nuziale. " Questa frase di Dot Rotten, alias Joseph Ellis-Stevenson, racchiude il suo modo di vivere la musica: diretto, person - facebook.com facebook

