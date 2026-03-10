È morta la donna investita da un’auto aveva 45 anni

Una donna di 45 anni è deceduta a seguito di un investimento avvenuto il 3 marzo scorso nella frazione di Bassa, nel comune di Cerreto Guidi. La vittima è stata colpita da un’auto mentre attraversava la strada. I soccorsi intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarla. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Cerreto Guidi (Firenze), 10 marzo 2026 – È morta la donna di 45 anni investita lo scorso 3 marzo a Bassa, frazione di Cerreto Guidi. Le ferite riportate nell'incidente erano apparse subito gravissime e, nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, la donna non ce l'ha fatta. Investita mentre attraversava la strada. L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 marzo scorso in via 26 Giugno, lungo la Strada provinciale 11 che attraversa la frazione. Secondo quanto ricostruito, la donna, residente in zona, era stata investita da un'auto – stava attraversando la strada – per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente della vettura, un anziano residente a San Miniato (Pisa), si era immediatamente fermato per prestare aiuto.