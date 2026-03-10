Durante la Paris Fashion Week, Margot Robbie è apparsa con un nuovo taglio di capelli, abbandonando il look goth a cui era abituata. La sua acconciatura, caratterizzata da una frangia lunga e sfilata, ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media online, che hanno subito iniziato a commentare il cambio di stile. La attrice ha scelto di adottare questa nuova immagine in occasione dell’evento di moda.

Alla Paris Fashion Week, Margot Robbie ha debuttato con un nuovo taglio di capelli completamente diverso dal solito, e internet ha subito iniziato a parlarne. Addio lunghezze morbide e vibe romantiche: Margot Robbie è arrivata alla sfilata Chanel Ready-to-Wear con un lob ultra moderno e una frangia piena, segnando ufficialmente la fine della sua estetica gotico-romantica legata al tour promozionale di Wuthering Heights. Il risultato? Un look più urbano, più contemporaneo e decisamente più cool. Margot Robbie cambia look: il nuovo taglio con frangia alla Paris Fashion Week segna la fine della sua era gotica. Il nuovo hair look dell’attrice è un long bob con riga laterale e frangia piena, uno di quei tagli che riescono a cambiare completamente l’energia di un volto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E anche Margot Robbie è nella sua lob bang era (e addio alla sua goth vibe)

Articoli correlati

Margot Robbie regina del goth-glam: la rivoluzione firmata Andrew Mukamal supera l’era Kate YoungIl press tour di Cime Tempestose trasforma Margot Robbie da icona romantica a musa dark, dove il goth glam di Andrew Mukamal domina i red carpet...

Margot Robbie ricorda un regalo offensivo e svela come ha reagito (il web è dalla sua parte)Margot Robbie ha condiviso un ricordo doloroso della sua carriera che rivela pressioni e stereotipi che le attrici affrontano a Hollywood.

Contenuti utili per approfondire Margot Robbie

Temi più discussi: Ocean's Eleven, il prequel con Margot Robbie perde un altro regista; In questo film 10 anni fa Margot Robbie era incredibile; Cime tempestose: perché si parla tanto del film di Emerald Fennell; Entrate nel backstage del nuovo film di Margot Robbie.

Margot Robbie con la borsa Chanel 25 e i finti jeans ridefinisce lo stile casual chic alla Paris Fashion WeekMargot Robbie, ospite alla sfilata di Chanel autunno inverno 2026 2027, ha sfoggiato un look apparentemente casual, ma molto prezioso ... vogue.it

Margot Robbie con il caschetto a Parigi: il nuovo taglio è un Margot Bob-bieSorpresa… Margot Robbie ci ha dato un taglio. Un caschetto inaspettato. E quale migliore occasione per sfoggiarlo se non la sfilata di Chanel a Parigi? La Maison ... amica.it

Margot Robbie con la borsa Chanel 25 e i finti jeans ridefinisce lo stile casual chic alla Paris Fashion Week: https://vogueitalia.visitlink.me/8qzO_e - facebook.com facebook

Margot Robbie, ospite alla sfilata di Chanel autunno inverno 2026 2027, ha sfoggiato un look apparentemente casual, ma molto prezioso x.com