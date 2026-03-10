Le aziende del Sud esprimono preoccupazione per l’aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti, che sta incidendo sui costi nel settore agroalimentare. La crescita dei costi ha portato a tensioni tra produttori e distributori, con un impatto diretto sui prodotti come frutta e verdura fresca. La situazione è monitorata da vicino, mentre le imprese temono conseguenze legate alla speculazione.

L’impennata dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti sta mettendo a dura prova l’agroalimentare Made in Italy e per quanto riguarda i prodotti come l’ortofrutta fresca e trasformata ad alto rischio è la produzione del Mezzogiorno. E ieri un grido d’allarme è stato lanciato da Coldiretti e Filiera Italia per il settore della cosiddetta IV gamma che rappresenta una formula evoluta dell’ortofrutta e che ha nel Sud, e in particolare nella Campania, un bacino produttivo di elezione. Nella provincia di Salerno infatti vengono coltivati oltre 7mila ettari (un altro polo è quello di Caserta) e molte produzioni dell’area alimentano le “buste” del Nord Italia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - È allarme per i prodotti del Sud: le aziende temono la speculazione

