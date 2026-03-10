Dune svaniscono | 400 metri di costa inghiottiti dal mare

Tra Pisa e Livorno il litorale sta subendo una perdita significativa di dune, con circa 400 metri di costa inghiottiti dal mare. La erosione marina e le attività umane stanno accelerando questa trasformazione, rendendo irreversibile il fenomeno. La scomparsa delle dune rappresenta un cambiamento evidente nelle caratteristiche della costa, che sta progressivamente modificando il paesaggio naturale della zona.

Il litorale tra Pisa e Livorno sta vivendo una trasformazione irreversibile: le dune, fondamentali per la protezione costiera, stanno scomparendo a causa dell'erosione marina e della pressione antropica. Uno studio recente condotto dall'Università di Pisa ha documentato che in due decenni interi tratti di costa sono stati inghiottiti dal mare o trasformati da stabilimenti balneari. I dati raccolti confermano un allarme ecologico grave, dove habitat protetti a livello europeo si stanno frammentando o svanendo del tutto. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica internazionale, ha confrontato i rilievi effettuati tra il 2005 e il 2007 con quelli attuali, rivelando una perdita fisica del territorio.