Due vittorie in tre anni e una squadra di club che sta per sparire | l' assurda crisi del Galles

Il Galles sta attraversando un momento difficile nel rugby, con due vittorie ottenute in tre anni e una delle quattro franchigie nazionali che rischia di scomparire. La Federazione sta valutando di eliminare una delle squadre di club, mentre i rivali dell’Italia si preparano alla partita di sabato. La situazione mette in discussione il futuro di alcune delle componenti più importanti del rugby gallese.

Negli ultimi 3 anni (dal 2024 a oggi) il Galles ha vinto solo 2 partite, entrambe contro il Giappone. Al Sei Nazioni, addirittura, non vince dal 10 marzo 2023 (29-17 contro l’Italia), e da quel momento sono arrivate 15 sconfitte consecutive nel torneo. Un bilancio sportivo terrificante, e quello economico è quasi peggiore: 20 milioni di debiti e un sistema, quello da 4 squadre professionistiche, che non regge più, e infatti una di queste 4 è destinata a sparire nel giro di un anno. Quella del Galles è una situazione catastrofica dentro e fuori dal campo, e quanto stanno facendo i giocatori è quasi alla stregua di un miracolo: contro la Scozia i gallesi hanno sfiorato l’impresa, e anche a Dublino contro l’Irlanda hanno dato l’anima mettendo in grande difficoltà una squadra nettamente più forte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

