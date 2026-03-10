Due spie nella Casa GF Vip la voce clamorosa sulla novità che stravolge tutto

Nel Grande Fratello Vip 8, che torna su Canale 5, il cast ufficiale è composto da 16 concorrenti, ma circolano voci su possibili assenze, ingressi ritardati e ruoli particolari all’interno della Casa. Tra le novità si parla di due presunti agenti sotto copertura presenti tra i partecipanti, una notizia che ha attirato molta attenzione. La produzione non ha ancora confermato o smentito ufficialmente queste indiscrezioni.

Il Grande Fratello Vip 8 torna su Canale 5 tra curiosità e retroscena già bollenti: il cast ufficiale conta 16 concorrenti, ma intorno alla lista girano voci di assenze, ingressi posticipati e persino “ruoli speciali” dentro la Casa. Un mix che promette un’edizione più imprevedibile del solito, con dinamiche e alleanze pronte a cambiare da un momento all’altro. La partenza è fissata per martedì 17 marzo in prima serata, con Ilary Blasi alla conduzione. Accanto a lei, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli. Confermato anche il doppio appuntamento settimanale: dirette il martedì e il venerdì, per una maratona di confessionali e colpi di scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

