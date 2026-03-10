Due ex tennisti litigano a sorpresa durante la diretta di Indian Wells | imbarazzo nello studio TV

Durante la trasmissione di Indian Wells, due ex tennisti si sono scontrati in modo inaspettato, creando disagio nello studio televisivo. La disputa è iniziata a causa di un test sulla velocità al servizio e ha portato a uno scambio di parole acceso tra Eubanks e Vandeweghe, con i due che hanno sollevato tensioni davanti alle telecamere di Tennis Channel.