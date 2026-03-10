In due episodi distinti, due donne sono state arrestate in un arco di 24 ore mentre si trovavano all’interno di un camper. La prima è stata fermata a Grugliasco, la seconda a Torino. Entrambe sono ricercate per furto e sono state catturate in momenti separati. Le operazioni sono state condotte dalla polizia locale.

Due donne ricercate per furto sono state individuate all’interno di un camper e arrestate a distanza di ventiquattr’ore l’una dall’altra, prima a Grugliasco e successivamente a Torino. La prima arrestata è stata trasferita al carcere Lorusso mentre la seconda, una 44enne di origine bosniaca, è stata condotta nel penitenziario Cutugno dopo essere stata trovata nascosta in un divano del veicolo. Gli eventi si sono svolti tra mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo 2026, con interventi coordinati tra il reparto informativo di Torino e la polizia locale di Grugliasco. Nel primo caso, avvenuto a Grugliasco in via Lamarmora, gli agenti hanno fermato un camper sospetto e identificato una passeggera già soggetta a ordine di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Due donne, un camper: due arresti in 24 ore per furto

