Due arresti per droga tra Montemurlo e Calenzano

Due persone sono state arrestate tra Montemurlo e Calenzano durante un'operazione antidroga coordinata dalla procura di Prato. Nell’ambito delle operazioni, sono stati sequestrati un chilo di hashish proveniente dal Canada e più di quattro chili di cocaina, nascosti all’interno delle auto. Le autorità hanno fermato e tratto in arresto i due individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Prato, 10 marzo 2026 – Un chilo di hashish arrivato dal Canada e oltre quattro chili di cocaina nascosti in auto: due arresti tra Montemurlo e Calenzano nell’ambito di un’operazione antidroga coordinata dalla procura di Prato. L’indagine, come spiega una nota firmata dal procuratore Luca Tescaroli, mira a contrastare il traffico di stupefacenti che alimenta il mercato locale e a far luce su una rete di illegalità che coinvolge cittadini italiani e cinesi attivi nel territorio del circondario. Il primo intervento risale al pomeriggio del 5 marzo, intorno alle 15, in via Oste a Montemurlo, dove gli investigatori hanno individuato un cittadino cinese di 25 anni, originario della regione del Fujian, trovato in possesso di un chilogrammo di hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due arresti per droga tra Montemurlo e Calenzano Articoli correlati Doppio blitz contro lo spaccio di droga fra Montemurlo e Calenzano: due in manettePRATO – Un asse internazionale dello spaccio che dal Nord America arrivava dritto nel distretto pratese e un corriere calabrese con il carico... Basket. Montemurlo si sblocca: battuta CalenzanoMontemurlo si sblocca nel 2026, mentre non esce dalla crisi il Centro Minibasket Valbisenzio. Contenuti utili per approfondire Due arresti Temi più discussi: Antidroga: due arresti a Catania e 90 chili di droga sequestrata; Blitz nella casa dello spaccio a Iglesias: due arresti; Droga in carcere col drone: due arresti dopo un inseguimento a Salerno; Arezzo, due arresti per spaccio nella zona di Campo di Marte. Genova, spaccio di droga nel centro storico: due arrestiGenova, due arresti per spaccio di droga nel centro storico: carabinieri fermano due uomini nei vicoli con crack, cocaina e denaro contante. ligurianotizie.it Salerno, droga con un drone per i detenuti del carcere: due arrestiTentavano di far arrivare un pacco con la droga ai detenuti del carcere utilizzando un drone. Per questo due giovani di 21 e 28 anni sono stati arrestati domenica sera nel quartiere Fuorni, a Salerno. agro24.it Drone sul carcere e inseguimento nella notte: due arresti a Salerno - facebook.com facebook Blitz dei carabinieri: in casa un chilo di cocaina e pistole modificate, due arresti x.com