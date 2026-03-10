Drone sul carcere di Salerno intercettati e arrestati dopo un inseguimento

Due uomini sono stati arrestati a Salerno dai Carabinieri e dalla Polizia durante un inseguimento dopo aver sorpreso un drone sopra il carcere. I militari hanno intercettato i sospetti e, dopo un breve inseguimento, li hanno fermati. L’operazione ha portato al loro arresto per detenzione di sostanze stupefacenti con l’accusa di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno unitamente a personale della sezione volanti della locale Questura, hanno proceduto all' arresto di due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di segnalazione da parte di personale della Polizia Penitenziaria, di un drone che sorvolava la Casa Circondariale di Salerno, gli indagati venivano individuati a bordo di auto parcheggiata nelle vicinanze del predetto luogo di detenzione ed alla vista degli operanti si davano alla fuga terminata dopo poco con l'impatto contro un altro veicolo in sosta.