Drink&Draw Napoli – Edizione 15 a tema La preparazione di un Étoile

Drink&Draw Napoli torna con la sua 15ª edizione e si svolge nel Teatro Cortese. L’evento si terrà sabato 21 marzo, dalle 11:00 alle 13:30, e avrà come tema “La preparazione di un Étoile”. Si tratta di un appuntamento di disegno dal vivo che combina creatività e socializzazione, coinvolgendo partecipanti e pubblico in un’occasione dedicata all’arte e all’ispirazione.

Il Drink&Draw, l’appuntamento di disegno dal vivo che unisce creatività e convivialità nelle principali città europee, torna a Napoli per la sua 15ª edizione nella splendida cornice del Teatro Cortese!Sabato 21 Marzo, dalle 11:00 alle 13:30, vivremo insieme un nuovo capitolo di ispirazione artistica con il tema “La preparazione di un Étoile”: un omaggio al momento personale e intenso, sospeso nell'attesa, in cui una ballerina si trasforma, passo dopo passo, in luce danzante sul palcoscenico.Durante la sessione disegneremo dal vero una modella in costume da danza, immersi in un’atmosfera elegante e raccolta fatta di musica, arte e dialogo creativo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Sostanze stupefacenti nei drink, un rischio reale. Roma e Venezia sensibilizzano sul temaIn vista dell’8 marzo sia Roma che Venezia hanno scelto di prendere parte a un’iniziativa sperimentale. Frosinone accoglie il Setterosa: raduno nazionale Under 15 di pallanuoto per affinare la preparazione.Frosinone si prepara ad accogliere un evento di rilievo per la pallanuoto giovanile italiana: dal 15 al 18 febbraio, lo Stadio del Nuoto ospiterà la...