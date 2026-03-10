Draper batte Cerundolo | sfida a Djokovic e sorprese

Al BNP Paribas Open di Indian Wells, il 10 marzo 2026, Jack Draper ha vinto contro Francisco Cerundolo, assicurandosi un passaggio ai quarti di finale dove affronterà Novak Djokovic. La partita tra Draper e Cerundolo si è conclusa con la vittoria del britannico, che si prepara ora a sfidare il campione serbo nel prossimo turno.

Al BNP Paribas Open di Indian Wells, il 10 marzo 2026, Jack Draper conferma la sua autorità battendo Francisco Cerundolo e fissando un appuntamento nei quarti con Novak Djokovic. In una giornata caratterizzata da sorprese e crolli dei favoriti, Rinky Hijikata ha superato Alexander Bublik mentre Alex Michelsen ha eliminato Taylor Fritz, lasciando aperti gli ottavi di finale per entrambe le sfide imminenti. L’atmosfera nel deserto californiano è densa di aspettative, dove i giovani talenti stanno riscrivendo le gerarchie del tennis mondiale. La vittoria dell’inglese Draper non è solo un risultato sportivo, ma un segnale chiaro sulla nuova generazione che sta prendendo il sopravvento su giocatori affermati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

