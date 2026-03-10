Doveri furibondo con i giocatori dell'Inter alla fine del derby | Andate via! Cosa è successo

Al termine del derby tra Milan e Inter, i giocatori nerazzurri si sono avvicinati all'arbitro Doveri, che ha reagito con estrema rabbia, gridando loro di andarsene. L'episodio si è verificato subito dopo il fischio finale, creando un momento di tensione tra i giocatori e l'arbitro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'episodio, che si è svolto nello spogliatoio.