Doveri furibondo con i giocatori dell'Inter alla fine del derby | Andate via! Cosa è successo
Al termine del derby tra Milan e Inter, i giocatori nerazzurri si sono avvicinati all'arbitro Doveri, che ha reagito con estrema rabbia, gridando loro di andarsene. L'episodio si è verificato subito dopo il fischio finale, creando un momento di tensione tra i giocatori e l'arbitro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'episodio, che si è svolto nello spogliatoio.
Al triplice fischio del derby tra Milan e Inter, i giocatori nerazzurri si infuriano e accerchiano l'arbitro Doveri il quale si infuria: "Andate via, andate via tutti!".
