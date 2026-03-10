Dopo il derby tra Milan e Inter, l’arbitro è stato circondato dai giocatori nerazzurri e ha vissuto momenti di tensione. Nel pomeriggio, Franco Ordine ha pubblicato un commento critico sulla piattaforma X, suscitando polemiche tra gli utenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti durante e dopo la partita, creando un dibattito pubblico su quanto accaduto.

Inter News 24 Doveri accerchiato dai calciatori dell'Inter al termine del derby, arriva il post polemico di Franco Ordine su X. Gli ultimi minuti di Milan-Inter hanno generato non poche polemiche tra i calciatori nerazzurri. Il corner sul quale è arrivato il gol a gioco fermo di Carlos Augusto e il seguente tocco di braccio di Samuele Ricci hanno scatenato le polemiche degli interisti. Al fischio finale c'è stato un campanello intorno a Daniele Doveri, a quel punto il direttore di gara ha cacciato con decisione e toni forti i i calciatori nerazzurri. Proprio di questa situazione ha parlato Franco Ordine sul proprio account X.

© Internews24.com - Doveri assalito, polemiche al termine di Milan Inter: la frecciata social di Franco Ordine

Milan Inter, nerazzurri furiosi con Doveri: polemiche a fine partita. Scontro aperto tra giocatori e arbitro. Milan Inter, nei minuti finali del derby ci sono state grosse polemiche, il BordoCam di DAZN ha evidenziato tutto

Milan-Inter, Doveri fischia un attimo prima del gol dell'1-1, poi nega un rigore su mani di Ricci: è bufera. Milan-Inter, finale incandescente con polemiche su arbitro e Var: Doveri fischia un attimo prima del gol dell'1-1, poi nega rigore su mani di Ricci. È bufera.

Open VAR, svelato l'audio di Doveri sul fallo di mano di Ricci in Milan-Inter: è tutto velocissimo. La registrazione della comunicazione tra direttore di gara e colleghi in cabina di regia rafforza l'interpretazione su quel caso da moviola che tanto ha

L'Aia spiega l'episodio di Ricci durante Milan-Inter

ad OPEN VAR l'organo tecnico conferma la scelta di Doveri e del VAR Abisso sul tocco di mano di Ricci in area: "episodio dove non devono esserci dubbi". braccio a togliere. braccio comunque all'interno della figura. Corretto quindi non asse