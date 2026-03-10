La Polizia di Stato ha comunicato le tratte stradali in cui saranno presenti autovelox mobili dal 9 al 13 marzo 2026. La mappa dei controlli viene resa pubblica per informare i guidatori sui punti di rilevamento della velocità, contribuendo a una maggiore consapevolezza tra gli automobilisti. La presenza degli autovelox sarà distribuita su diverse strade durante questo periodo.

La Polizia di Stato ha reso pubbliche le tratte stradali dove operano gli autovelox mobili tra il 9 e il 13 marzo 2026, trasformando la sorveglianza in uno strumento trasparente per la sicurezza. Questa settimana, i controlli si concentreranno su punti critici della rete viaria regionale, con un calendario preciso che indica giorno per giorno le ubicazioni esatte degli strumenti di misurazione. L'iniziativa mira a invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti imposti, prevenendo così incidenti sulla strada. I dati indicano una programmazione settimanale che copre diverse tipologie di strade, dalle tangenziali alle autostrade, offrendo una mappa chiara deve spostarsi nella regione.

© Ameve.eu - Dove passa l’autovelox: mappa dei controlli 9-13 marzo

