Dot Rotten | addio al pioniere del grime a 37 anni

La scena musicale britannica ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Dot Rotten, il cui nome in arte nascondeva Joseph Ellis, un pioniere del grime deceduto a soli 37 anni. La notizia, confermata dalla famiglia senza che fossero forniti dettagli sulle circostanze precise del decesso, ha scatenato un’onda di cordoglio immediato tra i colleghi e gli appassionati del genere, anche se alcune voci indicano che l’artista si trovasse in Gambia al momento della fine. Ellis non era solo un esecutore, ma una figura cardine capace di fondere ritmi duri con melodie emotive, lasciando un’eredità che va ben oltre le hit commerciali come Overload, pubblicato nel 2012 e ispirato da un periodo di profonda depressione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

