Dordogna | itinerario tra Sarlat Marqueyssac Rocamadour e Saint-Cirq-Lapopie

Nella Dordogna, un itinerario collega località come Sarlat, Marqueyssac, Rocamadour e Saint-Cirq-Lapopie, attirando visitatori interessati ai paesaggi e ai monumenti della regione. La zona è famosa per i suoi borghi medievali, i castelli e le scogliere a picco sul fiume. Questi luoghi conservano un patrimonio storico e culturale che richiama turisti e appassionati di storia.

Esiste un angolo del sud-ovest della Francia dove il tempo sembra aver rinunciato al suo corso ordinario. Dove le facciate in pietra color miele riflettono la luce del tramonto con la stessa intensità di otto secoli fa, dove il fiume scorre placido portando con sé echi di crociati e pellegrini, dove i bossi centenari — potati a mano, uno ad uno, con la stessa pazienza di un monaco amanuense — custodiscono i segreti di un giardino che è anche un atto d’amore folle verso la bellezza. La Dordogna non si visita: si abita, anche solo per qualche giorno. Si lascia entrare dalla pelle, piano, come la luce attraverso le persiane di un’abazia antica.... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Dordogna: itinerario tra Sarlat, Marqueyssac, Rocamadour e Saint-Cirq-Lapopie Articoli correlati Itinerario tra i presepi. E’ festa a PiancastagnaioPiancastagnaio da numerosi anni durante le feste natalizie si trasforma in un magico itinerario di presepi realizzati con grande amore e tanta... Cammino lauretano. Itinerario tra arte e fedeSta diventando una tappa sempre più visitata da turisti, curiosi e naturalmente pellegrini, l’esposizione fotografica che fino al 6 gennaio è...